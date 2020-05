AirPods 2 e custodia di ricarica wireless in sconto su Amazon a partire da 135€!

Le AirPods sono di nuovo in sconto su Amazon. Dopo aver avuto giorni di sconti pazzi sul modello Pro, adesso è il turno della generazione precedente. Approfittatene per portarvi a casa un ottimo accessorio per i vostri dispositivi Apple ad un prezzo scontato

AirPods 2 con case wireless a 174€ anzichè 229€

AirPods 2 con case normale a 135€ anzichè 179€

E’ il momento migliore per acquistare le cuffie true-wireless di Apple con un buon risparmio e con la Garanzia di Amazon,

AirPods 2 e custodia di ricarica wireless in sconto su Amazon a partire da 135€! proviene da Notiziedi.

