AirTag: Apple ha “quasi” svelato ufficialmente questo nuovo prodotto

Pochi minuti fa, sul canale YouTube di Supporto Apple, è stato pubblicato un video nel quale l’azienda spiegava come inizializzare un iPhone prima di venderlo o prima di portarlo in assistenza.

Tra le varie cose, veniva mostrato come disattivare Trova il mio iPhone, passaggio indispensabile da eseguire perchè richiede la password dell’utente e non c’è modo di raggirare questa protezione.

Fin qui tutto ok, se non fosse per il fatto che Apple aveva tralasciato un piccolo particolare. E’ probabile che la versione di iOS utilizzata per realizzare questo video fosse superiore alla 13.4.5 perchè in una schermata del video si poteva leggere la seguente dicitura:

“Enable Offline Finding”

Offline finding enables this device and AirTags to be found when not connected to Wi-Fi or Cellular.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo AirTag: Apple ha “quasi” svelato ufficialmente questo nuovo prodotto proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento