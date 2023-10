Ais: “Sommelier astemio”, un corso per ragazzi con bisogni speciali

Sarà presentato a Bari il 9 ottobre alla Giornata della solidarietà

Milano, 6 ott. (askanews) – Il 9 ottobre a Bari si terrà la prima edizione della “Giornata nazionale Ais della sostenibilità e della solidarietà” organizzata dalla sezione pugliese dell’Associazione nazionale sommelier (Ais), dove verranno presentati diversi progetti, tra cui il corso “Il sommelier astemio”.

Si tratta di un progetto dedicato ai ragazzi con “bisogni educativi speciali” (Bes), attraverso il quale in varie scuole e in numerose sezioni Ais, questi studenti speciali, non potendo assumere sostanze alcoliche, imparano a servire il vino, ad abbinarlo al cibo e a descriverlo con il solo uso della vista e dell’olfatto. Progetto che presto sarà completato con la creazione di una “masseria didattica” condivisa con il Comune di Bari, nella quale sarà realizzata una sala di formazione ed una enoteca con cucina per ampliare la proposta formativa con corsi di cucina e pasticceria inclusiva, in un contesto naturale autentico e da rispettare, arricchito da vigneti, uliveti e da un orto sensoriale con le piante aromatiche.

“L’universo del vino diventa così strumento di inclusione sociale grazie a numerose iniziative dirette all’inserimento, nel mondo del lavoro, di ragazze e ragazzi con ‘bisogni educativi speciali’, senza trascurare la sostenibilità sociale ed ambientale” ha spiegato il vicepresidente Ais Puglia e delegato di Bari, Raffaele Massa, che il 9 ottobre illustrerà il corso “Il sommelier astemio” e il progetto della masseria didattica in via di realizzazione.

Durante la giornata, che prenderà il via alle 10 al Grande albergo delle nazioni di Bari, saranno presentati anche i progetti “Alba Vitae” (Sezione Ais Veneto), “Diversamente Sommelier” (Sezione Ais Marche) e l’esperienza “Sommelier astemi” della Regione Emilia-Romagna.