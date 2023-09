AISLA, a Brescia l’anteprima nazionale della Giornata Sla

Arte, musica e spettacolo: appuntamento il 14 settembre

Roma, 11 set. (askanews) – Nel 40° anniversario di AISLA, la Giornata Nazionale SLA si propone come una straordinaria maratona di eventi che coinvolge l’intero Paese, da nord a sud. Nata per ricordare il primo sit-in dei malati SLA a Roma del 2006, l’edizione 2023 apre le celebrazioni per la prima volta con un’anteprima nazionale il 14 settembre a Brescia, Capitale della Cultura 2023 insieme a Bergamo. Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, la Giornata Nazionale SLA promuove i diritti delle persone affette da questa malattia, la ricerca scientifica e l’assistenza. Nel luogo della socialità per eccellenza, a rendere possibile questo evento unico sono gli esclusivi cocktail bar e ristoranti di Piazza Arnaldo, oltre ai rinomati locali notturni della città, promoter degli eventi più importanti nel nord Italia e dai format di intrattenimento. Nella vita c’è sempre un bacio che non si dimentica. “Baci per NeMO”, questo il nome dell’iniziativa, sostiene una cultura dell’inclusione e del benessere sociale. La piazza della movida si trasforma così in un luogo in cui costruire nuovi legami e solidarietà. Dall’après-midi fino alla sera, un ricco programma dedicato ai “bambini grandi e piccoli”: alle 16.30, “La Magia del Sogno” con gli artisti e gli acrobati del “FLIC” che si alternano alle attività di gioco per bambini e ragazzi. Inoltre, si potrà girare per le strade di Brescia a bordo di speciali Vespe 50 originali e attrezzate con sidecar, adattati sia per adulti che per bambini in carrozzina, grazie all’iniziativa “Franzoni Corse”. Alle 18 prenderà vita il palco con una serie di “quadri tematici” che mirano a trasmettere il valore dell’alleanza. Si parlerà dell’alleanza con le Autorità per garantire il benessere e la qualità della vita per tutti i cittadini, dell’alleanza tra la Comunità scientifica e le Istituzioni sanitarie, del bisogno di nuovi spazi di ricerca per la presa in carico ad alta intensità delle malattie come la SLA, e infine si daranno testimonianze di storie bresciane che mettono in luce l’importanza dell’impegno collettivo nel promuovere il cambiamento sociale, l’innovazione e l’inclusività per tutti. Il party inizia alle 19 con DJ SET ed animazione, in collaborazione con i club, i format e le discoteche più importanti di Brescia e provincia. L’ingresso all’evento è gratuito e aperto a tutti, rendendo questa iniziativa unica nel suo genere. Infatti, sono gli esercenti a mettersi a disposizione e tutto il ricavato generato dalle attività in Piazza Arnaldo verrà devoluto in beneficenza. In accordo con AISLA, i fondi saranno destinati al Centro Clinico NeMO per la realizzazione di un’Area di Ricerca dedicata alle terapie innovative, ai trials clinici e alla formazione dei giovani ricercatori. Il Centro NeMO, aperto a Gussago alla fine del 2020, è un’eccellenza nella cura delle malattie neurodegenerative e neuromuscolari come la SLA, la Sma e le distrofie muscolari, e ogni giorno offre assistenza a decine di famiglie. I bresciani hanno una naturale propensione a prendersi cura degli altri, manifestando solidarietà e concretezza. In momenti di difficoltà, sanno unirsi e fare squadra. Il 14 settembre, infatti, è solo l’inizio di una serie di iniziative. Sabato 16 settembre, al calar del sole, grazie al patrocinio di ANCI e alla collaborazione della Provincia di Brescia, ben 15 “comuni illuminati” aderiranno all’iniziativa. A partire dal simbolo della Loggia, seguiranno i Palazzi Municipali di Brescia, Bovegno, Nave, Bienno, Anfo, Polaveno, Calcinato, Rovato, Milzano, Castrezzato, Bedizzole, Monticelli, Gardone Val Trompia, Dorno e la Biblioteca Comunale di Sarezzo. In tutta Italia, contemporaneamente, centinaia di monumenti si uniranno all’iniziativa di AISLA “Coloriamo l’Italia di Verde”, che rappresenta un momento di grande importanza. Il colore verde simboleggia la resilienza e la determinazione delle famiglie che lottano contro la SLA. Il risultato, ogni anno, è una Vigilia di speranza. La Giornata Nazionale SLA si celebra nel resto d’Italia domenica 17 settembre, e anche nel territorio bresciano sarà possibile incontrare i volontari di AISLA nelle piazze di Marone, Sarezzo, Montichiari e Borno, quest’ultima posticipato al 24 settembre in occasione della Festa della Transumanza.