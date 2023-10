AiSla, per i 40 anni convegno in Toscana su assistenza e presa in carico

Roma, 1 ott. (askanews) – Il Centro Civico “Le Granaglie” di San Gimignano ospiterà sabato 7 ottobre il convegno “Percorsi di Assistenza per le Persone con SLA e altre Malattie Neuromuscolari”. L’importante evento, patrocinato da AISLA, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria USL Toscana sud est e il Comune di San Gimignano, si concentra sul tema della presa in carico nella Sla, intesa proprio come “il farsi carico dei problemi dell’altro”. La cosiddetta presa in carico sanitaria e sociosanitaria, infatti, si concretizza attraverso un programma di servizi volti a rispondere adeguatamente ai bisogni complessi di cura della persona con Sla, affiancandola e garantendo il diritto all’autodeterminazione, unitamente a un’assistenza continuativa. Questo modello, che dovrebbe essere applicato nella gestione di tutte le cronicità, richiede che chi eroga servizi costruisca una rete assistenziale che garantisca continuità delle cure e una giusta distribuzione delle risorse. Il convegno ospiterà una serie di illustri relatori clinici e scientifici che parleranno dell’esperienza della presa in carico condivisa e dell’importanza del lavoro di équipe multidisciplinare. Nella seconda parte della mattinata, si affronterà il tema dell’integrazione ospedale-territorio, mentre nella terza sessione sarà dato spazio alle testimonianze e alle esperienze del volontariato. Il convegno sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco Andrea Marrucci, del Direttore Sanitario dott.ssa Simona Dei e del Consigliere Nazionale AISLA dott. Antonello Paliotta. Le sessioni saranno moderate dallo psicologo psicoterapeuta dott. Ramon Morales e dalla dott.ssa Maria Giovanna D’Amato, che introdurrà i lavori con un approfondimento sul PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) nella SLA. In occasione del 40° anniversario di AISLA, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo significativo evento. L’ingresso sarà libero e gratuito. Sarà inoltre possibile seguire il congresso online sulla pagina Facebook di AISLA Arezzo. “È con grande felicità che annunciamo il convegno scientifico, finalmente in presenza”, dichiara Antonello Palliotta, consigliere nazionale AISLA, “da sempre è stata un’occasione di confronto e aggiornamento molto attesa dalla comunità scientifica, clinica e dalle famiglie che convivono con la SLA. Dopo la pandemia, percepiamo ancora di più l’esigenza di condividere le novità riguardanti la presa in carico della SLA e aprire un confronto con tutti gli attori della rete”.