Aism promuove la settimana dei lasciti per fare cultura sul testamento solidale

ROMA – Caterina in pochi anni dalla diagnosi di sclerosi multipla progressiva, una delle forme più gravi della malattia, non riusciva più a parlare, né a deglutire, né a camminare. È grazie alla ricerca scientifica innovativa e di eccellenza, finanziata da Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) e alla sua Fondazione anche attraverso i lasciti testamentari, che Caterina ha ripreso in mano la sua vita. “Oggi quello che mi spinge ad andare avanti è la ricerca scientifica- racconta Caterina- La ricerca di una cura definitiva per la sclerosi multipla che ancora non esiste. Una terapia che mi possa dare la possibilità di tornare a camminare”.

Ed è proprio per far capire all’opinione pubblica l’importanza di un lascito solidale come sostegno alla ricerca scientifica che anche quest’anno Aism, in collaborazione e con il patrocinio del Consiglio nazionale del notariato, e con il sostegno della Federazione nazionale pensionati Cisl, ha organizzato la settimana dei lasciti Aism, in programma fino al 29 gennaio. Una settimana di incontri con i notai, su tutto il territorio nazionale, per spiegare e approfondire cosa prevede la legge italiana in materia di diritto successorio. Il 2 febbraio poi, alle ore 17, si terrà un evento online di informazione e di sensibilizzazione, moderato da Francesca Romana Elisei, giornalista e conduttrice televisiva, al quale è possibile iscriversi attraverso il link: aism.it/eventolasciti.

‘Sarà un appuntamento di livello nazionale nel corso del quale si potranno ascoltare tante testimonianze che faranno proprio capire il perché dell’importanza dei lasciti- spiega Francesco Vacca, presidente nazionale Aism- e naturalmente ci sarà anche Caterina, la nostra testimonial, che proprio grazie a un lascito è riuscita a parlare e deglutire di nuovo’.

Gli incontri in programma nell’ambito della settimana dei lasciti oltre a informare sul diritto successorio, insieme alla campagna ‘Il futuro sei tu’ che li accompagna, hanno l’obiettivo di aumentare la consapevolezza, in ogni cittadino, sull’importanza di fare testamento e di poter decidere di contribuire a migliorare il futuro di molte persone con sclerosi multipla e dei loro familiari, affidando il proprio impegno a una semplice volontà mediante un lascito solidale. La campagna è diffusa anche sui social network dell’Associazione con l’hashtag #ILFUTUROSEITU e durante tutto il periodo il numero verde dedicato ai lasciti Aism 800-094464 è disponibile per fornire le informazioni necessarie. Così come il sito www.aism.it/settimanalasciti in cui sono presenti tutte le informazioni inerenti alla Settimana nazionale dei lasciti testamentari Aism e a cui è possibile registrarsi agli incontri territoriali con i notai e richiedere, anche online, la guida gratuita dei lasciti testamentari. Realizzata dall’Associazione in collaborazione e con il patrocinio del Consiglio nazionale del notariato con un linguaggio semplice e chiaro, la guida aiuta a districarsi in una materia tanto complessa, come quella delle successioni, aiutando le persone interessate a fare scelte consapevoli.

COS’È UN LASCITO SOLIDALE

“È una disposizione, che può essere a titolo particolare o universale, ossia il destinatario può essere nominato erede oppure solo destinatario di un singolo bene o di una somma determinata, ed è solidale nel momento in cui è rivolto a enti del terzo settore, associazioni e onlus in genere”, spiega Flavia Fiocchi, consigliere nazionale del notariato con delega alla comunicazione del terzo settore.

Aism sottolinea che “il testamento solidale rivolto all’Associazione e alla sua Fondazione permette di avere un impatto concreto sulla vita delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate, migliorando oggi la loro qualità di vita fino a trovare, un domani, la cura risolutiva. È uno strumento che permette di tramandare il proprio valore alle future generazioni e rappresenta una scelta consapevole e autonoma, che può essere rivista in ogni momento e non lede in alcun modo i diritti dei familiari. Le norme italiane, infatti, tutelano gli eredi legittimari, ovvero i parenti più stretti: il coniuge, i figli e in loro mancanza i genitori. A loro è riservata per legge una quota del patrimonio, detta legittima, che varia a seconda della composizione familiare. Per fare un testamento solidale non è necessario un lascito di grandi dimensioni: basta anche un piccolo gesto per testimoniare la propria solidarietà”.

Per fare alcuni esempi, con un lascito testamentario di 4.500 euro si può attivare un nuovo Sportello di accoglienza Aism, fondamentale per dare informazione e orientamento per le persone che convivono con la malattia. Con 22.000 euro si può permettere l’acquisto di un dispositivo diagnostico portatile cardiopolmonare; con 45.000 euro è possibile acquistare per Aism un pulmino attrezzato per il trasporto delle persone con sclerosi multipla. E ancora, nell’ambito della ricerca, con 9.500 euro si può acquistare un’apparecchiatura elettromedicale per gli ambulatori di ricerca; con 26.000 euro si può sostenere una borsa di ricerca annuale Fism per un giovane ricercatore impegnato negli studi sulla sclerosi multipla; con 34.000 euro si può erogare una borsa di ricerca annuale Fism per un ricercatore senior impegnato negli studi sulla malattia.

IN ITALIA UNA NUOVA DIAGNOSI DI SCLEROSI MULTIPLA OGNI 3 ORE

I fondi sono importanti per sostenere la ricerca di una cura che ancora non c’è. La sclerosi multipla è una grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso progressivamente invalidante. Nel nostro Paese si registra una nuova diagnosi ogni 3 ore. La diagnosi avviene per lo più tra i giovani sotto i 40 anni e le donne. Il 10% della popolazione colpita non ha ancora compiuto 18 anni.

Negli ultimi anni la ricerca ha fatto importanti passi avanti per rallentare la progressione della malattia e migliorare la qualità della vita delle circa 133 mila persone con sclerosi multipla in Italia, alle quali ogni anno si aggiungono 3.600 nuove diagnosi. Ma la cura definitiva non è stata ancora trovata. Grazie ai proventi da lasciti solidali raccolti negli ultimi anni e rendicontati con trasparenza all’interno dei suoi bilanci sociali, l’Associazione italiana sclerosi multipla ha potuto finanziare e garantire continuità a numerosi progetti di ricerca, che hanno consentito continua a leggere sul sito di riferimento