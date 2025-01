Al 7Pines Resort Sardinia il “Responsible Hospitality Verified”

E’ il primo Resort in Italia ad ottenerlo

Roma, 13 gen. (askanews) – Il 7Pines Resort Sardinia, lussuoso resort situato sulla costa nord-orientale della Sardegna, incastonato in una baia mozzafiato con vista sul mare cristallino e sulla natura incontaminata circostante, è il primo hotel in Italia a ottenere il Responsible Hospitality VERIFIED™, un importante riconoscimento internazionale che certifica l’eccellenza nelle pratiche di sostenibilità nell’ospitalità di lusso. Questo traguardo colloca il resort tra le strutture pioniere in Europa che soddisfano i più alti standard globali per la protezione dell’ambiente, il benessere dei dipendenti, degli ospiti e della comunità locale.

Il riconoscimento, sviluppato in collaborazione con il celebre albergatore Hervé Houdré, è il programma di sostenibilità ufficiale riconosciuto da Forbes Travel Guide, autorità globale sull’eccellenza dell’ospitalità. Questa certificazione si basa su un’analisi completa delle migliori pratiche, incluse la riduzione degli sprechi alimentari e idrici, l’uso di prodotti sostenibili, l’integrazione con la cultura e la comunità locale e il miglioramento del benessere di ospiti e dipendenti.

Il riconoscimento è una conferma dell’impegno di 7Pines in ambito di sostenibilità e sarà ulteriore motivo di stimolo per continuare in questa direzione, implementando iniziative che garantiscano un servizio di ospitalità di lusso attento e responsabile.

“Ricevere il Responsible Hospitality VERIFIED™ conferma il nostro impegno per un’ospitalità che rispetti l’ambiente e valorizzi le persone,” ha dichiarato Vito Spalluto, Managing Director di 7Pines Resort Sardinia. “Siamo fieri di essere i primi in Italia e tra i primi in Europa a raggiungere questo importante traguardo, che premia la nostra visione di un’ospitalità di lusso consapevole e sostenibile.”

Il programma Responsible Hospitality copre numerosi aspetti, tra cui la riduzione della plastica monouso, l’offerta di menù stagionali con ingredienti locali, l’implementazione di programmi di riciclo e l’ottimizzazione dell’uso energetico. Inoltre, pone l’accento sull’integrazione con la comunità locale attraverso iniziative sociali e culturali, garantendo che ogni ospite possa vivere un’esperienza autentica e rispettosa dell’ambiente.