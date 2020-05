Al Bano a Mattino Cinque sul Coronavirus e crisi economica: “solo uscite, così non durerò 1 anno” | Video Mediaset

Al Bano interviene in collegamento telefonico in diretta a Mattino Cinque di Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Il cantante di Cellino San Marco precisa come il Coronavirus e la conseguente crisi economica abbia colpito anche lui. “Solo uscite, così non durerò un anno” dice il cantante de “Nel Sole”.

Sopra e sotto il video mediaset con l’intervista di Al Bano a Mattino Cinque.

Il cantante di Cellino San Marco, come tutti gli artisti, lamenta della fortissima crisi economica che ha coinvolto tutti i lavoratori dello spettacolo.

continua a leggere sul sito di riferimento