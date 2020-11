Al Bano e Loredana Lecciso sono sposati? Ecco la verità a Live Non è la D’Urso | Video Mediaset

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi sono sposati oppure no? La verità della showgirl a Live Non è la D’Urso. Pochi giorni fa si è parlato di un matrimonio celebrato in gran segreto dal cantante di Cellino San Marco e la showgirl, ma a chiarire la cosa ci ha pensato la Lecciso ospite del talk show di Barbara D’Urso.

“Noi scherzando e ridendo sono trascorsi 20 anni dalla nostra unione. Il matrimonio? Certo che ci avrei tenuto quando i nostri ragazzini erano piccoli, ma adesso sono grandi. Oggi come oggi sono forte della mia famiglia, del mio amore. Siamo contenti così”

Ecco il video Mediaset con la verità sul presunto matrimonio fra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso a Live Non è la D’Urso.

