sabato, 27 Giugno , 26

Operata al femore a 104 anni, già in piedi il giorno successivo all’intervento

(Adnkronos) - La signora Verina, 104 anni, è...

Gp Austria, Russell in pole davanti a Leclerc. Poi Hamilton e Antonelli

(Adnkronos) - George Russell centra la pole position...

Forte terremoto in Afghanistan, magnitudo 6.1: scosse avvertite anche in Pakistan

(Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 6.1 ha...

Mondiali, oggi Portogallo-Colombia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Il Portogallo torna protagonista ai Mondiali...
HomeMondoAl Bano sposa Loredana Lecciso, l’annuncio in tv: “Il matrimonio ci sarà”
al-bano-sposa-loredana-lecciso,-l’annuncio-in-tv:-“il-matrimonio-ci-sara”
Al Bano sposa Loredana Lecciso, l’annuncio in tv: “Il matrimonio ci sarà”
Mondo

Al Bano sposa Loredana Lecciso, l’annuncio in tv: “Il matrimonio ci sarà”

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

 ROMA – Il matrimonio con Loredana? “Ora lo so, ne sono certo, arriverà. E ho capito anche perché ‘sì’ al matrimonio, per tutto l’insieme familiare, è giusto che ci sia. Abbiamo sorpassato, io e lei, moltissime problematiche. Adesso posso dire che sono serenamente felice”. A parlare così è il cantante Al Bano Carrisi, che ha dato l’annuncio durante un’intervista di Monica Setta durante la trasmissione Storie al bivio di sera su Rai 2. La puntata andrà in onda nella puntata del 30 giugno.

Al Bano e Loredana Lecciso stanno insieme da tantissimi anni, dai primi anni 2000, anche se la loro storia d’amore ha visto anche difficoltà e periodi in cui sono stati lontani. Ma ora sono più uniti che mai. Insieme hanno due figli, Jasmine e Albano Jr, di 25 e 24 anni.Prima di Loredana Lecciso, Al Bano è stato sposato per quasi 30 anni con Romina Power, da cui ha avuto quattro figli: Ylenia, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. Jolanda.

(Foto dal profilo Instagram di Loredana Lecciso)
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
NYC, successo a Brooklyn per “Sicily Lands in Hands”
Next article
VIDEO | “Vannacci? Nessuna preoccupazione”, Salvini ostenta sicurezza. Eppure c’è chi parla di declino

POST RECENTI

Mondo

In Venezuela almeno tre vittime e 42 dispersi con cittadinanza italiana. Arrivato il primo volo di aiuti dell’Aeronautica militare

ROMA - Mentre il Venezuela continua a registrare nuove scosse di terremoto- l'ultima di magnitudo 4,9, ha coinvolto il centro del Paese, nello stato di...
Mondo

Venezuela, il calciatore Héctor Bello piange la moglie scomparsa: “Racconterò a nostra figlia come l’hai salvata”

ROMA - "Andrea, oggi mi lasci con la mia bellissima principessa, da solo, con un cuore spezzato, cercando di essere forte, cercando di tenere stretta...
Mondo

L’uomo con il pene più piccolo del mondo

ROMA - Non è una storia che si racconta facilmente, ma Michael Phillips, 38 anni, della Carolina del Nord, ci ha provato prima con un'intervista...
Mondo

VIDEO | Firmato un accordo-quadro a Washington, Israele si ritira da due aree del Libano

ROMA - Quattro giorni di colloqui a Washington, poi la firma. Israele si ritirerà da due aree nel Libano meridionale, cedendone il controllo all'esercito libanese:...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.