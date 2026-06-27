Al Bano sposa Loredana Lecciso, l’annuncio in tv: “Il matrimonio ci sarà”

ROMA – Il matrimonio con Loredana? “Ora lo so, ne sono certo, arriverà. E ho capito anche perché ‘sì’ al matrimonio, per tutto l’insieme familiare, è giusto che ci sia. Abbiamo sorpassato, io e lei, moltissime problematiche. Adesso posso dire che sono serenamente felice”. A parlare così è il cantante Al Bano Carrisi, che ha dato l’annuncio durante un’intervista di Monica Setta durante la trasmissione Storie al bivio di sera su Rai 2. La puntata andrà in onda nella puntata del 30 giugno.

Al Bano e Loredana Lecciso stanno insieme da tantissimi anni, dai primi anni 2000, anche se la loro storia d’amore ha visto anche difficoltà e periodi in cui sono stati lontani. Ma ora sono più uniti che mai. Insieme hanno due figli, Jasmine e Albano Jr, di 25 e 24 anni.Prima di Loredana Lecciso, Al Bano è stato sposato per quasi 30 anni con Romina Power, da cui ha avuto quattro figli: Ylenia, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. Jolanda.

(Foto dal profilo Instagram di Loredana Lecciso)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it