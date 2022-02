Al Campidoglio la camera ardente di Monica Vitti

ROMA – La camera ardente di Monica Vitti si +è aperta oggi alle 10 in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, dove resterà aperta fino alle 18. Riaprirà poi domani in mattinata, dalle 10 alle 13, per chi ancora volesse salutare l’attrice.

Il feretro di Monica Vitti è arrivato in Campidoglio poco dopo le 9.30: ad accogliere la salma dell’attrice in piazzetta dell’Avvocatura i suoi familiari, il marito Roberto Russo e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Presenti decine di giornalisti e operatori.

A rendere omaggio alla salma dell’attrice è arrivato anche Walter Veltroni, visibilmente commosso. Era stato proprio l’ex sindaco di Roma tra i primi a comunicare la morte dell’attrice attraverso i social. Oltre al saluto del mondo delle istituzioni, anche alcune personalità del mondo della cultura e dello spettacolo come Dacia Maraini e Marisa Laurito. Molti anche i cittadini comuni che stanno arrivando in Campidoglio per l’ultimo saluto a Monica Vitti. Qualcuno lascia fiori e dediche di fronte al suo feretro.

MAURISA LAURITO ATTRICE

ROBERTO RUSSO MARITO MONICA VITTI

ROBERTO GUALTIERI SINDACO

ROBERTO RUSSO MARITO DI MONICA VITTI

CAMERA ARDENTE DI MONICA VITTI AL CAMPIDOGLIO

ROBERTO GUALTIERI SINDACO

ROBERTO RUSSO MARITO MONICA VITTI

ROBERTO GUALTIERI SINDACO

ROBERTO RUSSO MARITO DI MONICA VITTI

CAMERA ARDENTE DI MONICA VITTI AL CAMPIDOGLIO

CAMERA ARDENTE DI MONICA VITTI AL CAMPIDOGLIO

LEGGI ANCHE: Addio a Monica Vitti, la diva del cinema italiano aveva 90 anni

GUALTIERI: ROMA INTITOLERÀ LUOGO A MEMORIA MONICA VITTI

“Roma piange Monica Vitti, ma vuole onorarla come merita. Per questo cercheremo di ricordarla adeguatamente intitolandole un luogo di Roma”. Lo ha detto il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, uscendo dalla camera ardente in Campidoglio. “I ricordi di lei sono tantissimi- ha aggiunto- gli straordinari ruoli nei film di Antonioni, è stata una grande attrice e una donna impegnata sul piano civico e politico”.

ZINGARETTI: TRISTE PER MORTE MONICA VITTI, ERA PARTE DI NOI

“Oggi prevale la tristezza, perché anche se Monica Vitti da tempo si era ritirata, era sempre presente, era una parte della nostra comunità culturale, di Roma e dell’Italia. Oggi prendiamo atto che anche lei non è più tra noi. E visto che la morte è assenza, quando viene meno una grande persona questa assenza si sente ancora di più”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, presente alla camera ardente di Monica Vitti in Campidoglio. Zingaretti ha poi rivelato che il film a cui è più legato è ‘Polvere di stelle’.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Al Campidoglio la camera ardente di Monica Vitti proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento