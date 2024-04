Al Castello di Santa Severa torna “Verde in scena”

Il 13 e il 14 aprile la mostra-mercato di piante insolite e rare

Roma, 10 apr. (askanews) – Dopo il successo delle precedenti edizioni, il 13 e il 14 aprile prossimi, dalle ore 10.00 alle ore 19.00 torna, al Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea d’intesa con il Comune di Santa Marinella, la mostra mercato nazionale di piante insolite e rare “Verde In Scena”. Anche stavolta, numerose le novità per quanto riguarda gli espositori, oltre cinquanta, provenienti da tutte le regioni d’Italia e dal Costarica, con piante insolite e rare dei cinque continenti che soddisferanno i collezionisti ed i neofiti delle varie tipologie botaniche: piante tropicali, mediterranee, cactacee e succulente, palme, agrumi, arbusti e rampicanti, erbacee perenni da foglia e da fiore, aromatiche, orchidee, piante carnivore, terrari, kokedama e, in generale, piante da esterno e da appartamento, oltre ad un assortimento delle ultime varietà del pesciolino Medaka. A questi si aggiungeranno prodotti artigianali, miele, prodotti per il benessere e il tempo libero, substrati per la coltivazione, editoria di settore e molto altro, all’interno del borgo medievale tra la Spianata dei Signori, cortile delle Barrozze, e piazza della Guardia. Nell’edificio della Manica Lunga sarà ospitata un’esposizione di bonsai di grande pregio e si potranno seguire tutorial a tema botanico. Lo staff di Verde in Scena assisterà i visitatori in caso di necessità, anche con un servizio di carriole per accompagnare gli acquirenti fino alla macchina e depositare le piante acquistate agli stand. Nel piazzale del Fontanile, prospiciente l’ingresso al Castello, saranno presenti alcuni stand di street food di qualità con prodotti del territorio a km zero, anche con menù dedicati ai bambini e birra artigianale. Ingresso intero 7€, gratuito per portatori di handicap certificati e loro accompagnatori e per bambini fino a 12 anni. In biglietteria si potrà acquistare il biglietto per accedere ai Musei del Castello con la riduzione speciale se abbinato a quello di Verde in scena al costo di 5€ anziché 8€ . Con il biglietto di ingresso ai musei, si ha diritto a tre ore gratuite di sosta. L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia. I cagnolini saranno graditi, accompagnati al guinzaglio negli spazi all’aperto. Disponibile un ampio parcheggio all’ingresso del castello. Tutte le informazioni sul sito www.castellodisantasevera.it