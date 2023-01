Al CES 2023 anteprima mondiale del FIAT Metaverse Store

Due esposizioni a Las Vegas. Focus sulla Nuova 500 elettrica

Milano, 5 gen. (askanews) – Il marchio FIAT torna al CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas, l’evento high-tech più influente al mondo, e lo fa con due importanti esposizioni che hanno come protagonista la Nuova 500 elettrica, punta di diamante della strategia di elettrificazione del Brand.

Il CES 2023, in programma dal 5 all’8 gennaio, è il palcoscenico mondiale dell’innovazione e la cornice ideale per FIAT, marchio globale che promuove un approccio “tech it easy” accessibile a tutti, grazie all’offerta di una tecnologia semplice e intuitiva.

Alla luce di questo, FIAT mostrerà per la prima volta al pubblico il primo showroom al mondo alimentato dal metaverso: il FIAT Metaverse Store. Questa rivoluzione nella customer experience è fruibile, grazie alla partnership con Microsoft e Touchcast, presso lo stand Microsoft posizionato nella Hall Ovest #6017 e ricrea la sensazione di uno showroom a casa propria.

Oltre al FIAT Metaverse Store, la Nuova 500 sarà al centro dell’attenzione anche nell’area Free2move dello stand Stellantis. Entrambe le iniziative riflettono i valori fondanti di FIAT, che danno priorità alle esigenze dei clienti rimanendo socialmente rilevanti in un’epoca di continui cambiamenti.

