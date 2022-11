Al cineteatro La Perla di Napoli l’anteprima di ’A Muzzarell

Domani il film d’esordio del fotografo Diego Santangelo

‘A Muzzarell’, opera Prima di Diego Santangelo con Martina Varriale e Daniele Aiello e con Pietro Juliano, Annamaria Marigliano, Francesco Verde, Elvira Pinto, Mariano Montesano, Justin Mauriello, Gennaro Cicale e Angela Solla.

‘A Muzzarell’ è il film indipendente di esordio alla regia di Diego Santangelo, regista di spot televisivi e documentari, già noto fotografo di moda e di celebrità, come per il calendari del Calcio Napoli per la casa di produzione Santangelo Studios.

Girato in otto giorni di riprese in Campania, da Castel Volturno ai Campi Flegrei, narra la storia di Daniele, dodicenne di Castel Volturno, che sta per perdere sua nonna che vive a 40 km di distanza, a Bagnoli nei Campi Flegrei.

Per realizzare la sua ultima volontà di mangiare una mozzarella fatta dal padre di Daniele, allevatore di bufale, il ragazzo intraprende un viaggio prima in motorino e poi a piedi in compagnia della sua crush, Martina. Il viaggio diventa un percorso alla scoperta di se stesso e al tempo stesso via di fuga.

Alla morsa della droga e dell’emarginazione sociale, al clan di spacciatori, di cui rischia di diventare corriere e da cui viene iniziato al precoce uso del crack, si oppongono incontri imprevisti con persone non comuni e esperienze paranormali che affiorano con insistenza scatenando ricordi di un’età felice dimenticata troppo presto o addirittura mai vissuta.

Su tutto aleggia la misteriosa presenza di una donna che appare in diverse vesti ed età e che sembra affiancarlo nel suo viaggio verso la libertà.

Il film, scritto da Naomi Sally e Diego Santangelo, prodotto da Naomi Sally Santangelo e Beniamino Manferlotti di Santangelo Media Studios, executive producer Marica Di Matteo, con il supporto del Ministero della cultura e del Festival Corto Flegreo e con il patrocinio del Parco Archeologico dei Campi Flegrei e del comune di Pozzuoli, ha coinvolto più di 60 figurazioni ed è stato realizzato in soli otto giorni di riprese percorrendo più di 400 km.

Aiuto Regia Desirée Caputi, fotografia di Gerardo Mastrogiovanni, costumi di Valeria Mauriello, location manager Mariagrazia Siciliano e Giuseppe Servillo – Liberass Corto Flegreo, montaggio Diego Santangelo, casting di Casting Kids e Casting Napoli.

L’articolo Al cineteatro La Perla di Napoli l’anteprima di ’A Muzzarell proviene da Notiziedì.

continua a leggere sul sito di riferimento