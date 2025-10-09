giovedì, 9 Ottobre , 25

Al contest si affaccia il talento di Yura Okawa

Domenica 12 ottobre Villa Pignatelli ospita il terzo appuntamento del concorso pianistico in cui il pubblico è giudice. Liszt, Ravel, Chopin, de Falla e Strauss per l’unica concorrente straniera

La giovane pianista giapponese Yura Okawa (nella foto) è la terza musicista in gara del contest promosso dall’associazione Maggio della Musica; la strumentista si esibirà domenica 12 ottobre alle ore 11 in Villa Pignatelli alla conquista dei voti del pubblico presente nella veranda storica del museo.

La Okawa ha iniziato a studiare il pianoforte nel proprio Paese all’età di tre anni, dimostrando precoci attitudini musicali e strumentali. La sua formazione pianistica è stata curata da Megumi Ikeda e Mariko leki, quindi da Aki Kuroda. Ha partecipato a numerose competizioni, risultando vincitrice del Primo Premio al “Tastiera dei Campioni” di Milano nel 2021 e “FaSolSi” del 2023.

In Villa Pignatelli, Okawa eseguirà Venezia e Napoli di Franz Liszt; Noctuelles – Une barque sur l’océan – Alborada del gracioso (da “Miroirs”) di Maurice Ravel: lo Scherzo n. 3 in Do diesis minore, op. 39 di Fryderyk Chopin; la Danza ritual del fuego (da “El amor brujo”) di Manuel de Falla; infine, una rara Parafrasi di Valzer dall’opera “Der Rosenkavalier” di Richard Strauss elaborata da Sergio Fiorentino.

Con quest’ultimo brano, in particolare, si intende evocare un pezzo cardine del Novecento musicale europeo e celebrare la memoria del grande pianista napoletano, scomparso nel 1998.

La sezione autunnale del “Maggio della Musica” proseguirà fino al 19 dicembre con appuntamenti in Villa Pignatelli e al Museo Darwin-Dohrn: recital pianistici, concerti da camera e racconti di musica.

