al-corteo-pro-pal-di-roma-spicca-la-bandiera-della-palestina-fatta-all’uncinetto

(Foto di Vittorio Di Mambro Rossetti)

ROMA – Durante il corteo pro-Palestina che si sta svolgendo oggi a Roma, lungo Via Labicana poco prima dell’angolo con Via Merulana, un gruppo di donne ha catturato l’attenzione dei manifestanti con un gesto carico di significato: sorridenti e determinate, hanno srotolato una grande bandiera palestinese realizzata interamente all’uncinetto.

La bandiera, composta da file di quadrati di lana lavorati a mano nei colori tradizionali – nero, bianco, verde e rosso – si estendeva per circa di metri. Particolarmente suggestiva la sezione rossa, composta da decine di papaveri all’uncinetto, simbolo della resistenza palestinese e richiamo ideale alla lotta partigiana.

La manifestazione nazionale di Roma rappresenta un chiaro segnale di solidarietà, umana e politica, nei confronti del popolo palestinese, in un momento in cui il conflitto in Medio Oriente continua a mobilitare piazze e coscienze in tutta Europa. Tra canti, cori e bandiere sventolanti, il corteo ha visto la partecipazione di circa un milione di persone secondo gli organizzatori: cittadini, attivisti, studenti e famiglie che hanno scelto di scendere in piazza per chiedere il cessate il fuoco immediato, il rispetto del diritto internazionale e la fine dell’occupazione israeliana della Striscia di Gaza.

