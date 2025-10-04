sabato, 4 Ottobre , 25
Al corteo pro Pal di Roma spicca la bandiera della Palestina fatta all'uncinetto

Al corteo pro Pal di Roma spicca la bandiera della Palestina fatta all’uncinetto

UncategorizedAl corteo pro Pal di Roma spicca la bandiera della Palestina fatta all’uncinetto
Redazione-web
Di Redazione-web

(Foto di Vittorio Di Mambro Rossetti)

ROMA – Durante il corteo pro-Palestina che si sta svolgendo oggi a Roma, lungo Via Labicana poco prima dell’angolo con Via Merulana, un gruppo di donne ha catturato l’attenzione dei manifestanti con un gesto carico di significato: sorridenti e determinate, hanno srotolato una grande bandiera palestinese realizzata interamente all’uncinetto.

La bandiera, composta da file di quadrati di lana lavorati a mano nei colori tradizionali – nero, bianco, verde e rosso – si estendeva per circa di metri. Particolarmente suggestiva la sezione rossa, composta da decine di papaveri all’uncinetto, simbolo della resistenza palestinese e richiamo ideale alla lotta partigiana.

La manifestazione nazionale di Roma rappresenta un chiaro segnale di solidarietà, umana e politica, nei confronti del popolo palestinese, in un momento in cui il conflitto in Medio Oriente continua a mobilitare piazze e coscienze in tutta Europa. Tra canti, cori e bandiere sventolanti, il corteo ha visto la partecipazione di circa un milione di persone secondo gli organizzatori: cittadini, attivisti, studenti e famiglie che hanno scelto di scendere in piazza per chiedere il cessate il fuoco immediato, il rispetto del diritto internazionale e la fine dell’occupazione israeliana della Striscia di Gaza.
