Al funerale di Sven-Goran Eriksson tanti amici, anche David Beckham

L’ultimo saluto all’allenatore di calcio svedese a Torsby

Torsby (Svezia), 13 set. (askanews) – Tanti amici ed ex colleghi del mondo del pallone, tra cui l’ex calciatore David Beckham, sono arrivati prima del funerale di Sven-Goran Eriksson alla chiesa di Fryksande a Torsby in Svezia. L’allenatore svedese, che è stato anche commissario tecnico dell’Inghilterra dal 2001 al 2006, è morto il 26 agosto, all’età di 76 anni, dopo una lotta contro il cancro al pancreas. E’ stato uno degli allenatori più importanti nella storia del calcio e soprattutto della Serie A, dove ha guidato Lazio, Sampdoria e Roma, da tutti conosciuto per la sua gentilezza, ha segnato il modo di stare in campo con il suo approccio realistico al gioco.