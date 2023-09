Al G20 Modi accoglie Biden in India, la stampa Usa resta fuori

Ai giornalisti statunitensi impedito di seguire l’incontro

Roma, 8 set. (askanews) – Il governo indiano ha diffuso le immagini del presidente degli Stati Uniti Joe Biden accolto dal primo ministro indiano Narendra Modi prima del vertice G20 a Nuova Delhi. Tra i due è in programma un incontro bilaterale ma ai giornalisti statunitensi è stato impedito di seguire l’incontro chiave, scrive la France presse.L’accesso dei media a questi incontri bilaterali a margine di importanti vertici come il G20 è sempre strettamente controllato, ma raramente viene bloccato del tutto.Il “pool” di giornalisti della Casa Bianca che accompagna Biden di solito assiste all’inizio di incontri faccia a faccia, ascoltando le dichiarazioni preliminari, scattando qualche fotografia e facendo qualche domanda.”Il presidente ritiene che la stampa libera sia il pilastro della nostra democrazia”, ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ai giornalisti a bordo dell’aereo che portava Biden in India, affermando che si stava facendo il possibile per garantire l’accesso ai media. Dopo l’atterraggio, Biden si è diretto alla residenza del leader indiano, ma ai giornalisti che viaggiavano con lui è stato detto di rimanere fuori.