Al G7 Cinema alla fonte, rassegna cinematografica su agricoltura

Dell’Ortigia film festival per Confagricoltura

Roma, 24 set. (askanews) – Grande partecipazione per la prima serata di “Cinema alla fonte”, la rassegna cinematografica di Ortigia Film Festival per Confagricoltura, che propone una selezione di film legati all’agricoltura e al buon cibo. Un’iniziativa gratuita e aperta al pubblico che ha visto ieri in platea anche Amata Elvira, assessore della Regione Siciliana al turismo, sport e spettacolo.

A ConfAgorà, lo spazio della Confederazione a Divinazione Expo 24, a Largo Aretusa in Ortigia (Siracusa), ogni sera fino al 28 settembre, alle 20 (ad eccezione di venerdì 27 settembre, alle 20), si terrà una proiezione su maxischermo, fronte mare e alle spalle di un filare del vigneto circolare di “Cozzo del Parroco”, che abbraccia l’agorà.

La curatrice, Lisa Romano, fondatrice di Ortigia Film Festival, tra le più importanti manifestazioni del bacino del Mediterraneo, ha commentato: “Cinema alla Fonte mi ha permesso di unire la passione per il cinema alla storia del mondo agricolo. Ho immaginato un racconto filmico unico, tra passato e presente, che ci trasporta in mondi utopici e reali, per non perdere di vista che senza la natura e l’agricoltura non c’è vita. Ringrazio Confagricoltura per questa opportunità, perché il cinema diventa potente quando sviluppa temi essenziali”.