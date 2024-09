Al G7 “Tea al cubo”, installazione sull’agricoltura del futuro

Un cubo immersivo che sfrutta la realtà aumentata

Roma, 22 set. (askanews) – Un cubo immersivo nel cuore di Ortigia che offre un’esperienza unica che fonde tecnologia e natura. E’ “Tea al Cubo, l’installazione realizzata da Food Innovation Broker (FIB) e pOsti, partner chiave di Roma Agri Food Tech (RAFT), il polo romano per l’innovazione nell’agroalimentare, in collaborazione con EY e con la supervisione scientifica del Crea in occasione di Divinazione Expo 24, l’evento espositivo organizzato in occasione del G7 Agricoltura e Pesca di Siracusa, dal 21 al 29 settembre.

“Tea Al Cubo” è un’installazione immersiva all’avanguardia che mostra le Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA) per l’agricoltura del futuro, situata presso l’Ex Chiesa Santa Maria di Montevergini in via Santa Lucia alla Badia.

L’installazione utilizza tecnologie all’avanguardia come realtà aumentata, realtà virtuale e intelligenza artificiale generativa per creare un ambiente tridimensionale coinvolgente. I visitatori possono esplorare il DNA di colture fondamentali per la dieta italiana e mediterranea, comprendendo come le TEA possano migliorare la resistenza delle piante alle malattie, agli stress ambientali e incrementarne le proprietà nutritive, senza inserire geni estranei.

Il presidente del CREA, Andrea Rocchi, sottolinea l’importanza di questa iniziativa spiegando che “scienza e innovazione sono fondamentali sia per la salvaguardia del pianeta e sia per coniugare lo sviluppo economico con la sostenibilità ambientale, senza trascurare le eccellenze del nostro patrimonio agroalimentare. Il ruolo giocato dalle TEA in questa partita è fondamentale, così come lo è la sensibilizzazione dell’opinione pubblica al riguardo”.