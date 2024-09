Al Golf Club Folgaria la II edizione della Pro-Am Alpe Cimbra 2024

Saranno 18 le squadre in campo

Roma, 8 set. (askanews) – Si gioca martedì 10 settembre al Golf Club Folgaria a Costa uno dei classici appuntamenti golfistici estivi targati Alpe Cimbra. Saranno 18 le squadre che scenderanno in campo sullo sfidante percorso del Golf Club Folgaria -diventato negli anni un punto di riferimento per tantissimi giocatori italiani ed esteri che scelgono di vivere la montagna all’insegna del golf- in occasione della gara a squadre Pro-Am Alpe Cimbra 2024.

L’evento nasce dalla collaborazione tra il Golf Club Folgaria e l’APT Alpe Cimbra da sempre impegnati nella promozione e valorizzazione della golf experience sul territorio di Folgaria.

La gara a squadre, formate da un professionista e 4 giocatori amateur, si svolgerà sulla distanza di 18 buche, formula medal, 2 risultati su 5, tour scramble best tee-shot. Nella classifica a squadre saranno premiati i primi tre team classificati, mentre nella classifica dedicata ai professionisti i primi tre classificati.

(segue)