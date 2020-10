MILANO (ITALPRESS) – Si è concluso il penultimo Round del Campionato Mondiale MOTUL FIM Superbike lungo il Circuito Nevers Magny-Cours, un weekend caratterizzato dal maltempo ma che non ha mancato di offrire colpi di scena. Protagoniste del Pirelli French Round in WorldSBK le nuove soluzioni posteriori da bagnato portate da Pirelli che hanno permesso ritmi sostenuti e gare piene di spettacolo: a Jonathan Rea la Superpole Race; Gara 2 a Scott Redding.

Sul fronte pneumatici, la pioggia ha dettato scelte obbligate per tutti i piloti delle tre classi, per cui le classi WorldSSP e WorldSSP300 hanno gareggiato esclusivamente su pneumatici Pirelli DIABLOTM Rain (opzione R).

L’articolo Al GP Francia ok le nuove soluzioni posteriori da bagnato proviene da Notiziedi.

