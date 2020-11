Al Grande Fratello Vip si litiga per il vino: Tommaso Zorzi contro Dayane Mello | Video Mediaset

In Casa, sabato sera scoppia una lite furiosa tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi per colpa di una bottiglia di vino di troppo. l’influencer si lamenta con la modella brasiliana perchè lei accusa i ragazzi che non “sanno bere”, nel senso che non reggono l’alcool, e il Grande Fratello non gli ha dato altre bottiglie di vino. Succede un finimondo e tutti si scagliano contro la Mello, tranne Morra e Rosalinda Cannavò che parteggiano per la brasiliana. Ecco Il Video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento