mercoledì, 22 Ottobre , 25

Atalanta-Slavia Praga 0-0, la Dea spreca: solo pari per Juric

(Adnkronos) - Pareggio e nessun gol a Bergamo...

Real Madrid-Juventus 1-0, super Di Gregorio non salva Tudor: decide Bellingham

(Adnkronos) - Il Real Madrid batte la Juventus...

Real Madrid-Juventus 1-0, Bellingham manda ko i bianconeri – Rivivi il match

(Adnkronos) - Sconfitta per la Juventus al Bernabeu....

Sinner ‘snobba’ le critiche per il no alla Davis: “Le accetto, ma ho già detto tutto”

(Adnkronos) - Jannik Sinner 'snobba' le critiche dopo...
al-gruppo-snatt-premio-‘impresa-sostenibile-2025’-del-sole24ore
Al Gruppo Snatt premio ‘Impresa sostenibile 2025’ del Sole24ore

Al Gruppo Snatt premio ‘Impresa sostenibile 2025’ del Sole24ore

DALL'ITALIA E DAL MONDOAl Gruppo Snatt premio 'Impresa sostenibile 2025' del Sole24ore
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il Gruppo Snatt, leader nella logistica 3PL per i settori fashion e lifestyle, con sede a Campegine (Reggio Emilia), ha ricevuto in data odierna un Premio Speciale della Giuria nell’ambito del riconoscimento Impresa Sostenibile 2025, promosso da Il Sole 24 Ore. 

Il premio è stato assegnato per l’impegno concreto dell’azienda in ambito Esg (Environmental, Social and Governance), riconoscendo la sostenibilità come valore fondante del modello di business del Gruppo Snatt. 

“Hanno riconosciuto il valore che la nostra azienda attribuisce alla sostenibilità, che per noi rappresenta un modo concreto di prenderci cura delle persone e del pianeta”, ha dichiarato Sandro Bolognesi, Chief Compliance & Sustainability Officer del Gruppo. Come espresso anche nel Manifesto Esg dell’azienda, particolarmente apprezzato dalla Giuria, per il Gruppo Snatt la sostenibilità non è uno strumento di marketing, ma una leva strategica per rafforzare la propria visione d’impresa e contribuire a un futuro più responsabile e inclusivo. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.