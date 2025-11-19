al-gustus-di-napoli-il-panificio-saul-di-casalnuovo-presenta-“la-domenica-a-casa-di-mamma”

Napoli, 16 novembre 2025 – Profumi di pane, ricordi di famiglia e tradizione partenopea. È questa l’essenza dell’evento “La domenica a casa di mamma”, presentato dal Panificio Saul di Casalnuovo nello stand Napala durante Gustus Napoli 2025. Un racconto gastronomico autentico, che ha riportato in fiera l’atmosfera delle tavole domenicali napoletane, quelle in cui il pane accompagna storie, emozioni e sapori di casa.

Saul, panettiere da generazioni ed erede di una storica tradizione familiare nella panificazione classica napoletana, ha portato al pubblico una selezione di prodotti che uniscono memoria e creatività, esaltando l’identità del suo panificio, oggi tra le realtà emergenti del territorio.

Accanto a lui, in veste di formatore e consulente, è stato presente Antonio Silvestri, ideatore dei progetti “La pizza del supereroe” e “Spaziolab”, che ha accompagnato Saul in un percorso di crescita professionale culminato proprio nella partecipazione a Gustus. “L’ospite deve essere lui — precisa Silvestri — il mio ruolo è valorizzare il suo lavoro, la sua tradizione e la sua autenticità”.

Il menù della tradizione: un viaggio nella domenica partenopea

Per l’occasione, Saul ha scelto di raccontare la sua arte partendo dalle radici:

una “domenica a casa di mamma”, con profumi che rievocano le cucine delle famiglie napoletane.

Protagonisti dell’evento:

Pane cafone

Servito con ragù napoletano, parmigiano e basilico: un’icona della tradizione che celebra la sacra ritualità della scarpetta, simbolo della convivialità partenopea.

Pizzetta da forno

Semplice e popolare, con olio e pomodoro, come quelle che profumavano le strade dei quartieri napoletani.

Panettone: il dolce e il salato della creatività

Il panificio Saul ha presentato in anteprima anche i suoi impasti per panettoni, prossimi al debutto sul mercato:

Versione dolce : impasto al cacao con pere e amaretto .

Versione salata: con tartufo, salame di cervo e provolone.

Una dimostrazione della capacità di un panificio di tradizione di aprirsi alla sperimentazione mantenendo intatta la propria identità.

Collaborazioni e sostegni tecnici

L’evento è stato reso possibile anche grazie al supporto di realtà che credono nel valore dell’artigianato e nella crescita delle aziende del Sud:

Mecnosud

Sud Forni

Azienda Don Antonio, che ha fornito i suoi prestigiosi pestati e pomodori

Partnership che testimoniano un lavoro di squadra orientato alla qualità e all’innovazione.

Uno sguardo al futuro: l’evento a 4 mani di gennaio

Dopo il successo al Gustus, Saul e Antonio Silvestri torneranno a collaborare nel gennaio 2026 con un evento a 4 mani che si terrà nel laboratorio del panificio a Casalnuovo — uno spazio che, per l’occasione, si trasformerà in un vero e proprio ristorante per una serata degustazione esclusiva.

Un appuntamento che segnerà un ulteriore passo nel percorso di crescita del Panificio Saul, destinato a diventare uno dei riferimenti della panificazione contemporanea campana.





