lunedì, 18 Agosto , 25

Zelensky con vestito ‘normale’ alla Casa Bianca, Trump: “Stai benissimo”

(Adnkronos) - "Con questo vestito stai benissimo". Volodymyr...

West Nile, 21 nuovi casi nel Lazio: 5 con sindrome neurologica

(Adnkronos) - Continuano a salire i casi di...

Ucraina, via all’incontro Trump-Zelensky alla Casa Bianca

(Adnkronos) - Via all'incontro tra Donald Trump e...

Ucraina, Meloni: “Giornata importante, esplorare ogni tipo di soluzione per garantire la pace”

(Adnkronos) - Una "giornata importante" per "esplorare ogni...
al-jazeera:-“hamas-ha-accettato-l’ultima-proposta-di-cessate-il-fuoco-a-gaza”
Al Jazeera: “Hamas ha accettato l’ultima proposta di cessate il fuoco a Gaza”

Al Jazeera: “Hamas ha accettato l’ultima proposta di cessate il fuoco a Gaza”

MondoAl Jazeera: “Hamas ha accettato l’ultima proposta di cessate il fuoco a Gaza”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Una fonte informata di Hamas ha dichiarato ad Al Jazeera che il gruppo palestinese ha approvato l’ultima bozza di cessate il fuoco presentata dai mediatori Qatar ed Egitto. “Hamas- si legge- ha accettato una proposta di cessate il fuoco avanzata dai mediatori, che include una tregua di 60 giorni e un percorso verso una risoluzione globale per porre fine in modo permanente alla guerra tra Israele e Palestina”.

Nel corso dei 60 giorni, si legge “Hamas libererà metà dei prigionieri israeliani rimasti a Gaza in cambio di un numero imprecisato di prigionieri palestinesi detenuti da Israele”. L’esercito israeliano da parte sua “consentirebbe anche l’ingresso di aiuti umanitari nel territorio”. Fonti mediche hanno riferito ad Al Jazeera che “gli attacchi israeliani hanno ucciso 20 palestinesi nella Striscia di Gaza dall’alba”.

Intanto il ministro della sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, ha dichiarato che si opporrà ai tentativi di raggiungere una tregua anche temporanea a Gaza. “Netanyahu non ha alcun mandato per perseguire un accordo parziale”, ha scritto Ben-Gvir in un post sui social media. “Il ministro di estrema destra e il suo alleato, il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, potrebbero far crollare il governo Netanyahu se si ritirassero dalla coalizione”, si legge.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.