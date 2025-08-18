al-jazeera:-“hamas-ha-accettato-l’ultima-proposta-di-cessate-il-fuoco-a-gaza”

ROMA – Una fonte informata di Hamas ha dichiarato ad Al Jazeera che il gruppo palestinese ha approvato l’ultima bozza di cessate il fuoco presentata dai mediatori Qatar ed Egitto. “Hamas- si legge- ha accettato una proposta di cessate il fuoco avanzata dai mediatori, che include una tregua di 60 giorni e un percorso verso una risoluzione globale per porre fine in modo permanente alla guerra tra Israele e Palestina”.

Nel corso dei 60 giorni, si legge “Hamas libererà metà dei prigionieri israeliani rimasti a Gaza in cambio di un numero imprecisato di prigionieri palestinesi detenuti da Israele”. L’esercito israeliano da parte sua “consentirebbe anche l’ingresso di aiuti umanitari nel territorio”. Fonti mediche hanno riferito ad Al Jazeera che “gli attacchi israeliani hanno ucciso 20 palestinesi nella Striscia di Gaza dall’alba”.

Intanto il ministro della sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, ha dichiarato che si opporrà ai tentativi di raggiungere una tregua anche temporanea a Gaza. “Netanyahu non ha alcun mandato per perseguire un accordo parziale”, ha scritto Ben-Gvir in un post sui social media. “Il ministro di estrema destra e il suo alleato, il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, potrebbero far crollare il governo Netanyahu se si ritirassero dalla coalizione”, si legge.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it