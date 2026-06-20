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Al Jazeera: “Nostro cameraman ucciso in raid Israele a Gaza”. Idf: “Era terrorista Hamas”
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Al Jazeera: “Nostro cameraman ucciso in raid Israele a Gaza”. Idf: “Era terrorista Hamas”

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(Adnkronos) – Il cameraman di Al Jazeera Ahmed Wishah è stato ucciso in un attacco aereo israeliano che ha colpito una casa nel campo profughi di Bureij, nella Striscia di Gaza centrale. Lo ha reso noto l’emittente, ricordando che anche il fratello del cameraman era stato ucciso, lo scorso 8 aprile, in un precedente raid israeliano.  

Al Jazeera ha definito l’uccisione del suo collaboratore una “ignobile violazione di tutte le leggi e norme internazionali” e ha parlato di una “continua politica sistematica di presa di mira dei giornalisti e di tentativo di mettere a tacere la voce della verità”. Solo nelle ultime 24 ore, secondo fonti locali, almeno altre dieci persone sarebbero state uccise nei raid israeliani nella Striscia. 

L’esercito israeliano ha confermato di aver ucciso Ahmed Wishah sostenendo che fosse un “terrorista di Hamas”. Lo ha dichiarato all’Afp un portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), precisando che l’attacco è stato deliberatamente diretto contro di lui.  

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