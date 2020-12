La nota emittente Al Jazeera ha dedicato, attraverso il suo sito web, un lungo articolo su Diego Armando Maradona. Ecco un estratto (quello in cui si parla dell’esperienza del Pibe a Napoli) tradotto in anteprima da Calcionapoli1926.it: “Nel 1984 Diego ha deciso di portare il suo talento in una delle città più povere dell’Europa occidentale: Napoli. Non deve sorprendere che Maradona si sia subito identificato con i compagni di squadra e con i napoletani, spesso chiamati dai nordisti gli “africani d’Italia”. Il ricco nord italiano ha sempre guardato dall’alto verso il basso il sud più povero e meno sviluppato, provocando molte tensioni tra le due “regioni” anche sul campo di calcio”.

Al Jazeera sul “dio del calcio”

Il pezzo continua così: “Maradona ha rotto il predominio consolidato del nord, portando il Napoli a vincere il suo primo titolo di Serie A nel 1985. Come scrisse lo scrittore Roberto Saviano in un articolo per il quotidiano La Repubblica, “Maradona è stata la redenzione, il riscatto di un popolo. A Napoli, anche Maradona non ha esitato a confrontarsi con il proprietario del club per questioni riguardante il salario e le politiche ingiuste. Ad esempio, nel 1984, andò contro la volontà dei dirigenti e organizzò una partita di beneficenza su un campo fangoso in una delle periferie più povere di Napoli per aiutare a pagare le cure mediche ad un bambino povero”.

Clicca qui se vuoi essere aggiornato sul Napoli

The post Al Jazeera racconta Maradona: “I napoletani erano ‘gli africani d’Italia’. Diego li ha riscattati!” (Anteprima CN1926) appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento