AGI – Almeno 45 persone sono morte il 17 agosto al largo della Libia: lo denunciano l’Oim e l’Unhcr, esprimendo profondo dolore per quello che è “il naufragio di maggiori proporzioni registrato al largo della costa libica quest’anno”. Circa 37 sopravvissuti, provenienti principalmente da Senegal, Mali, Ciad e Ghana, si legge in una nota, sono stati soccorsi da pescatori locali e posti in stato di detenzione dopo lo sbarco. Questi hanno riferito al personale dell’Oim che altre 45 persone, compresi cinque minori, hanno perso la vita a causa dell’esplosione del motore dell’imbarcazione al largo della costa di Zuara.

Le due organizzazioni rivolgono un appello affinché si riveda l’approccio degli Stati alla gestione dei soccorsi nel Mediterraneo.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Al largo della Libia sono morti 45 migranti proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento