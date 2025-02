Al Macfrut convegno internazionale su biosolutions pesche qualità

Su sfide settore e problematiche fitosanitarie

Roma, 13 feb. (askanews) – “Quali biosolutions per pesche di qualità?”: sarà il tema al centro del Congresso internazionale in programma nella prossima edizione di Macfrut, fiera internazionale della filiera dell’ortofrutta, in programma da martedì 6 a giovedì 8 maggio 2025. Il convegno è parte integrante del Biosolutions International Event (BIE), il Salone dedicato ai prodotti naturali per la difesa, nutrizione e biostimolazione delle piante, coordinato da Agri2000 Net insieme a Macfrut.

Due i punti nevralgici del convegno internazionale, in agenda nella seconda giornata della fiera: le necessità di mercato del pesco in Italia e nel mondo; le problematiche emergenti con le relative biosolutions innovative per una peschicoltura redditizia e sostenibile.

“Abbiamo posto l’attenzione sul pesco perché rappresenta bene i mutamenti del settore nel corso degli ultimi anni, sia sul piano produttivo sia su quello fitosanitario – spiega Roberto Sciolino, di Agri2000 Net, coordinatore di BIE – Malgrado la progressiva erosione delle superfici, il nostro Paese rimane al secondo posto nella produzione in ambito europeo e al terzo nei quantitativi di pesche e nettarine in ambito mondiale, preceduto da Cina e Spagna. La sfida che il settore ha davanti è quella di un rinnovamento di prodotto nel segno della qualità, che sia nel contempo sostenibile e capace di rispondere alle problematiche fitosanitarie sempre più pressanti. Temi che saranno affrontati proprio in occasione del Congresso internazionale alla presenza dei massimi esperti mondiali sul tema”.