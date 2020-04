(ANSA) 3′ di lettura Far ripartire entro la fine di aprile la moda, l’automotive e anche la metallurgia. Ecco il nuovo dossier sul tavolo del governo, mentre riaprono i battenti – non in tutte le Regioni – librerie e negozi di abbigliamento perbambini. Il l……

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Al mare questa estate? Il Governo studia come fare e pensa alla ripartenza di moda e auto proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento