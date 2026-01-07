al-memoriale-di-crans-montana-centinaia-di-mazzi-di-fiori-e-candele

Continua incessante l’omaggio alle vittime dell’incendio nel bar

Crans-Montana, 7 gen. (askanews) – Continua incessante l’omaggio della gente che depone fiori e candele Crans-Montana in memoria delle 40 vittime che hanno perso la vita nell’incendio nella notte di Capodanno. Nel rogo 116 persone sono rimaste ferite, di queste 83 sono ancora ricoverate in ospedale alcune in gravi condizioni. Martedì, le autorità svizzere hanno dichiarato che negli ultimi cinque anni non venivano effettuate ispezioni antincendio presso il bar.