mercoledì, 7 Gennaio , 26

Capotreno ucciso a Bologna: dall’omicidio all’arresto, tutti gli spostamenti di Marin Jelenic

(Adnkronos) - Marin Jelenic, il croato di 36...

Accca Larenzia, 4 di Gioventù nazionale aggrediti con spranghe a Roma

(Adnkronos) - Quattro attivisti di Gioventù Nazionale sono...

Iran, aerei e rifornitori Usa in movimento: rischio scontro Teheran-Washington

(Adnkronos) - Decine di aerocisterne per il rifornimento...

Milano Cortina 2026, Allegri porterà la fiamma olimpica: “Sarà un’esperienza meravigliosa”

(Adnkronos) - Massimiliano Allegri sarà tra i tedofori...
al-memoriale-di-crans-montana-centinaia-di-mazzi-di-fiori-e-candele
Al memoriale di Crans-Montana centinaia di mazzi di fiori e candele

Al memoriale di Crans-Montana centinaia di mazzi di fiori e candele

Video NewsAl memoriale di Crans-Montana centinaia di mazzi di fiori e candele
Redazione-web
Di Redazione-web

Continua incessante l’omaggio alle vittime dell’incendio nel bar

Crans-Montana, 7 gen. (askanews) – Continua incessante l’omaggio della gente che depone fiori e candele Crans-Montana in memoria delle 40 vittime che hanno perso la vita nell’incendio nella notte di Capodanno. Nel rogo 116 persone sono rimaste ferite, di queste 83 sono ancora ricoverate in ospedale alcune in gravi condizioni. Martedì, le autorità svizzere hanno dichiarato che negli ultimi cinque anni non venivano effettuate ispezioni antincendio presso il bar.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.