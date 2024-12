Al Meyer di Firenze il nuovo robot chirurgico: “Più efficaci le operazioni per i bimbi”

FIRENZE – Anche il Meyer di Firenze si dota di ‘Vinci Xi’, robot per la chirurgia mininvasiva che semplifica e rende più efficaci e meno invasive le operazioni per i bambini sottoposti a interventi di particolare complessità. La piattaforma robotica, presentata in mattinata e la cui acquisizione è stata resa possibile grazie al sostegno della Fondazione Meyer, offre ai chirurghi una visione 3d ad alta definizione del campo operatorio e un sistema intuitivo di gestione e controllo degli strumenti per superare le limitazioni della chirurgia convenzionale. Il sistema consente la gestione simultanea di tre strumenti articolati robotici e un endoscopio articolato. Si tratta di “un tipo di chirurgia che risulta particolarmente efficace per eseguire tutti quegli interventi che comportano spazi ristretti di manovra”.

E’ un dispositivo, commenta il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, “in grado di effettuare interventi chirurgici di altissimo profilo e delicatezza. Arriva oggi come buon auspicio per l’anno che verrà. Il Meyer si presenta così nella sua veste di istituto di ricerca e come uno dei principali ospedali pediatrici italiani, assieme al Bambin Gesù di Roma e al Gaslini di Genova”.

L’acquisizione “permette al nostro ospedale di fare un salto di qualità sul fronte della chirurgia, proiettandoci nel futuro. Questo traguardo è stato reso possibile grazie al sostegno di tanti donatori fiorentini, toscani e italiani che sostengono il Meyer e la qualità dei nostri professionisti”, aggiunge Paolo Morello, direttore generale del pediatrico. Una volta a regime, il robot effettuerà circa cento interventi ogni anno. “Con il Gaslini siamo gli unici due ospedali pediatrici in Italia che hanno questa apparecchiatura”, aggiunge Morello.

