Al Monte dei pegni c’è la ressa, sportelli aperti anche il pomeriggio

Scattata la Fase 2, in tutta la penisola è corsa al Monte dei Pegni per gli italiani in modo da assicurarsi un po’ di contanti, garantiti, dopo aver impegnato i gioielli di famiglia, oro e beni di valore. Affide, leader europeo e più grande società attiva nel campo del credito, conferma la notevole affluenza di oggi agli sportelli e fa sapere che proprio per questo motivo da domani estenderà gli orari di apertura, così come erano previsti nei tempi pre-Covid 19.

Gli sportelli – oltre 100 su tutto il territorio mentre 43 sono le filiali italiane – saranno quindi aperti anche nel pomeriggio.

