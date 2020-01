Al Napoli basta una magia di Insigne per battere la Lazio 1-0: azzurri in semifinale di Coppa Italia

Il ​Napoli è la prima squadra che si qualifica alle semifinali di Coppa Italia. Gli azzurri battono 1-0 la ​Lazio ai quarti di finale dopo una gara ricchissima di occasioni e strappano il pass per il turno successivo: decisiva una magia di Lorenzo Insigne dopo appena due minuti di gara. Riviviamo il match dello stadio San Paolo. PRIMO TEMPO Pronti via e il Napoli al 2′ passa subito in vantaggio: Insigne riceve palla sulla trequarti, entra in area saltando Luiz Felipe con una finta e insacca a… continua a leggere sul sito di riferimento