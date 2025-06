al-pacino-incontra-papa-leone-xiv:-in-vaticano-l’udienza-riservata

Foto dal profilo del producer Andrea Iervolino

ROMA – Un momento toccante e inedito. Al Pacino ha incontato, in occasione di un’udienza riservata, Papa Leone XIV. È la prima volta che un pontefice riceve una star di Hollywood. L’attore si trova a Roma per girare alcune scene di ‘Maserati: The Brothers’ e, proprio con una delegazione del film, si è recato in Santa Sede.

BREAKING: Al Pacino Is the First Movie Star to Meet With Pope Leo XIV The Pope & The Godfather Unite pic.twitter.com/K1SVSQ5XAD — Cinema Tweets (@CinemaTweets1) June 16, 2025

“L’incontro è stato un momento di profonda ispirazione spirituale e culturale, incentrato su valori condivisi che sono al cuore sia della Chiesa cattolica sia del film: l’unità familiare, l’amore, la compassione e l’importanza di contribuire al bene comune”, ha spiegato in una nota il produttore della pellicola in una nota ufficiale condivisa dai media internazionali.

Al Pacino in the Vatican 😎🤍 pic.twitter.com/bqsy6WdMu1 — Mabel (@Notwithstand01) June 16, 2025

“Questi valori che papa Leone XIV ha ribadito costantemente nei suoi recenti messaggi al mondo- continua la nota- risuonano profondamente nella storia dei fratelli Maserati: una famiglia la cui eredità si fonda non solo sull’innovazione e sull’eccellenza, ma anche sul rispetto reciproco, la solidarietà e una visione condivisa”. Iervolino e Al Pacino hanno regalato a Papa Prevost un modellino in scala di una Maserati in ricordo del film che stanno completando.

Secondo quanto scrive Cnn, la star de “Il Padrino” interpreterà Vincenzo Vaccaro, un imprenditore che ha investito nell’azienda di famiglia Maserati agli albori. Nel cast figurano anche Anthony Hopkins, Andy Garcia, Jessica Alba, Michele Morrone e Salvatore Esposito. Alla regia c’è, invece, Bobby Moresco.

