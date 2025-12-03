al-“parco-san-laise”-di-bagnoli-si-accendono le-luci-d’artista-di-“n’atu-natale”

Il via sabato 6 dicembre 2025 alle ore 18.00

Il Natale quest’anno a Bagnoli avrà un’atmosfera tutta speciale. Il Parco San Laise (Ex Base Nato di Bagnoli), un luogo simbolo della trasformazione del quartiere, apre le sue porte alla magia delle feste con il Parco Magico allestito con luci d’artista, il Villaggio di Natale e i Mercatini di Natale, appuntamenti pensati per far incontrare persone, comunità, creatività e tradizioni.

A partire dal 6 e fino al 31 dicembre il Parco si trasformerà in un villaggio natalizio ricco di luci, colori, profumi e musica. Passeggiare tra le casette in legno sarà come entrare in un piccolo mondo sospeso, dove l’artigianato locale incontra le atmosfere più autentiche del periodo natalizio. Non mancheranno aree dedicate al food e ai prodotti della tradizione.

Un progetto ideato e promosso dalla Fondazione Campania Welfare attuato in collaborazione con Alchimia, Titania e MSP e realizzato all’interno del programma potenziamento delle comunità educanti – Natale a San Laise promosso dalla Fondazione Campania Welfare e dalla Regione Campania – Assessorato alle politiche sociali.

L’evento prenderà il via sabato 6 dicembre alle ore 18.00 con l’inaugurazione ufficiale del villaggio e l’accensione delle luci d’artista, che illumineranno il Parco San Laise dando inizio alla magia del Natale. Il giorno seguente, il 7 dicembre, il Parco ospiterà l’esibizione di Vivian, artista di body art accompagnata da orchestra.

“Anche quest’anno abbiamo allestito un villaggio del divertimento gratuito per i più piccoli – spiega il presidente della Fondazione Campania Welfare, Antonio Marciano -. Sarà ancora più ricco di attrazioni, per regalare sempre un sorriso e momenti di svago a chi ha meno possibilità. In linea con la mission della Fondazione e con la consueta sensibilità rispetto ai temi dell’infanzia e dell’adolescenza”

L’esperienza proposta dal Parco San Laise sarà arricchita da un nutrito programma di attività permanenti che accompagneranno tutti i fine settimana dell’evento. Tra queste la presenza della Fondazione Telethon che, con uno stand solidale, offrirà ai visitatori l’opportunità di sostenere importanti progetti di ricerca, mentre l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri promuoverà l’apprendimento e la pratica quotidiana di corrette abitudini di igiene orale sia a scuola che a casa.

Il parco sarà animato da un programma di animazioni pensate per i più piccoli, tra spettacoli, performance artistiche e la presenza di Elfi, Babbo Natale, e intrattenimenti di ogni genere. Dal 6 al 21 dicembre, la magia sarà affidata a Luigi’s Magic, un mago itinerante che incanterà il pubblico con performance sorprendenti. Completano l’offerta una cartomante, una serie di laboratori creativi dedicati sia ai grandi che ai bambini, mostre fotografiche, letture per bambini e, nei giorni 21 e 28 dicembre, il Mercatino dei Bambini.

Il teatro avrà un ruolo centrale nel calendario delle iniziative: gli spettatori potranno assistere ad spettacoli a cura di Teatro nel Baule e NapolArt che metterà in scena “Pericolosamente”, atto unico di Eduardo De Filippo, interpretato dagli attori della scuola di teatro e cinema diretta da Agostino Chiummariello.

Accanto alle attività artistiche e ludiche, N’atu Natale ospiterà un ciclo di presentazioni letterarie di grande interesse. L’8 dicembre alle ore 17 sarà presentato il libro L’ombra del silenzio di Vincenzo Giarritiello. Il 12 dicembre sarà la volta di Siamo solo sognatori abusivi di Monica Buonanno, mentre il 20 dicembre verranno presentati due titoli della stessa autrice, Periferie liquide ed Ex Taverna del Ferro – Storia di una periferia che resiste e si trasforma. Il 21 dicembre sarà dedicato a Pucundria di Maria Rosaria Selo, autrice che tornerà a presentare la sua opera anche il 27 dicembre.

Il programma letterario si chiuderà il 28 dicembre con la presentazione del libro Ho sposato Napoli – La Camorra si studia in terza di Maria Francesca Villani, un evento di grande rilievo che vedrà la partecipazione dell’attore Patrizio Rispo. L’incontro sarà condotto da Laura Bercioux con la collaborazione di Agostino Chiummariello.

Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sui canali ufficiali di N’atu Natale.