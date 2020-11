“Siamo riusciti a realizzare su un unico piano dei posti letto tutti motorizzati e ventilati come se fossero in rianimazione. Su questi posti letto lavoreranno tre equipe insieme e consentiranno di assicurare a ciascun paziente ciò di cui ha bisogno esattamente nel posto in cui si trova. Sono anestesisti, pneumologi e intensivisti e, questa è la novità, nefrologi perchè molti di questi pazienti hanno necessità di avere trattamenti dialitici e di depurazione del sangue”. Così il direttore generale del Policlinico di Bari Giovanni Migliore presenta l’apertura del riorganizzato padiglione “Balestrazzi” del nosocomio barese, nel quale saranno allocati 44 nuovi posti letto,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Al Policlinico di Bari 44 nuovi posti letto per pazienti Covid proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento