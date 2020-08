Al Policlinico di Milano sono ricoverati per il Covid un 17enne e un 36enne

AGI – Oltre un 17enne di Albano Sant’Alessandro (Bergamo), all’ospedale Policlinico di Milano è ricoverato in Terapia Intensiva anche un 36enne, senza patologie pregresse. Lo apprende l’AGI. LNella maggior parte degli ospedali lombardi non si registrano tuttavia situazioni di particolare criticità al momento.

Al ‘Papa Giovanni’ di Bergamo, in prima linea nei nei mesi più bui della pandemia, non ci sono pazienti ricoverati per sintomatologia da Covid. Alcune persone, entrate per altre patologie, si scoprono poi essere positive in seguito al tampone che viene effettuato all’ingresso per prevenire contagi interni alla struttura.

Anche a Codogno, altro ospedale simbolo dove venne ricoverato il cosiddetto ‘paziente 1′,

