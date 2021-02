AGI – Il simulatore di guida più avanzato del mondo è stato presentato al Politecnico di Milano. Si tratta della prima installazione di DiM400, cofinanziato da Regione Lombardia e progettato e ingegnerizzato da VI-grade. E’ un’acquisizione di valore fondamentale per la ricerca scientifica nell’ambito dell’automotive. Da oggi, infatti, l’ateneo potrà contare su uno strumento unico per lo sviluppo della mobilità sostenibile.

Il simulatore di guida servirà per la progettazione e costruzione di nuovi veicoli ecologici, per lo sviluppo di componenti con impiego innovativo di materiali, per le applicazioni relative alla dinamica del veicolo, per l’ottimizzazione dei consumi, per verificare il funzionamento di sistemi di sicurezza attiva e per applicazioni di guida autonoma.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Al Politecnico di Milano il simulatore di guida più avanzato al mondo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento