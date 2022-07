Al Premio Charlot serata all’insegna della comicità e del trasformismo

Domani saranno protagonisti Roberto Lipari e Luca Lombardo

Una serata tutta all’insegna della comicità e del trasformismo quella in programma per il 25 luglio, alle ore 21,30, nell’ambito della XXXIV edizione del Premio Charlot, che si sta svolgendo all’Arena del Mare di Salerno. Protagonisti due giovani, talentuosi e già noti comici italiani: Roberto Lipari e Luca Lombardo, che si alterneranno sul palcoscenico, pronti a regalare due ore di puro divertimento.

Roberto Lipari, comico bello, bravo e intelligente (almeno così dice sua mamma!) è sicialiano, è stato vincitore nel 2016 e poi co-conduttore del talent “Eccezionale Veramente” primo talent per comici in onda su La 7.

E’ conosciuto sul web per aver mescolato il linguaggio comico tipico della piattaforma digitale all’informazione, alla riflessione e alla poesia. Ha lavorato, inoltre per ai 2 come autore, inviato e opinionista.

Dal 2016 è ospite fisso nel cast di Colorado su Italia 1, mentre nel 2019 approda prima come inviato e poi come conduttore a Striscia la Notizia, su Canale 5.

A teatro ripropone il suo spettacolo “Batti panni lipari tutto” in più di 400 repliche. Dopo aver recitato nel 2017 nel film “Classe Z”, nel 2019 è sceneggiatore e protagonista del film “TuttAPPosto” con Luca Zingaretti.

Roberto Lipari

Luca Lombardo classe 1983 è un attore, un mago, un clown, un trasformista. Profondo estimatore di Arturo Brachetti, dopo aver studiato magia e recitazione dal 2004 si dedicherà al trasformismo.

Sempre nel 2004 vince un concorso nell’esercito italiano che poi lascerà dopo 10 anni per lavorare in una produzione circense in Francia e dopo alcuni anni porta in scena Poubelle, spettacolo scritto insieme al regista Augusto Fornari.

Poubelle è stato rappresentato in dieci nazioni ed oggi è uno dei pochissimi spettacoli teatrali al mondo che usa l’arte antica del trasformismo (stile fregoliano). Nel 2021 partecipa insieme al gruppo “Lo Stato Sociale” al Festival di Sanremo, come consulente e artista di scena.

Un’edizione atipica, infatti per la prima volta il pubblico non è presente in platea a causa della pandemia. Durante la competizione canora viene eseguito per la prima volta nella storia del festival uno spettacolo di magia, trasformismo e clowneria.

Dopo le sue esibizioni il suo personaggio Poubelle diventa un videogame (Poubelle – il trasformista, disponibile sui Ios e Android)

IL 26 LUGLIO PREMIO CHARLOT OMAGGIO A PASOLINI A RENZO PARIS A SEGUIRE “CHARLOT MONELLO”, SERATA DEDICATA AI PIU’ PICCOLI

Sarà consegnato il 26 luglio, sempre all’Arena del Mare e sempre con inizio alle ore 21,30, il Premio Charlot omaggio a Pasolini a Renzo Paris, autore del volume “Pasolini – Moravia. Due volti dello scandalo”, volume che mette in risalto le analogie storico letterarie di due scrittori amici come Pier Paolo Pasolini e Alberto Moravia.

A seguire “Charlot Monello”, una serata tutta dedicata ai bambini e ai loro genitori. Si inizierà con la Compagnia dell’Arte che proporrà la fiaba musicale “Peter Pan” e a seguire “Circo Bianco”, spettacolo danzante di Pina Testa e Roberto D’Urso.

IL 27 LUGLIO CONSEGNA DEL PREMIO CHARLOT LIBRI E TEATRO A SEGUIRE LO SPETTACOLO COMICO “UN EBREO, UN LIGURE E L’EBRAISMO”

Sarà consegnato, il 27 luglio, alle ore 21,30, all’Arena del Mare al filologo, scrittore e accademico Federico Sanguineti il Premio Charlot Libri, per il volume “Temi svolti di storia letteraria, ad uso di docenti e discenti”.

Ed ancora sarà consegnato il Premio Charlot Menzione speciale a Lucia Cassini, attrice e cantante comica, popolare nel teatro comico italiano, ha iniziato in Rai e poi partecipato a tante trasmissioni Mediaset ed il Premio Charlot giornalismo ad Enzo Todaro. A seguire sul palco dello Charlot saliranno Dario Vergassola e Moni Ovadia (Premio Charlot Teatro alla carriera), che offriranno al pubblico presente lo spettacolo “Un ebreo, un ligure e l’ebraismo”.

IL 29 LUGLIO DI SCENA LA SANTA ALLEGREZZA, SERATA DEDICATA A PAPA FRANCESCO

La giornata del 29 luglio avrà inizio alle 11 del mattino, con l’incontro nella Sala Giunta di Palazzo di Città, con Gigi Marzullo. Il noto giornalista della Rai arriverà a Salerno per presentare il suo ultimo libro ed incontrare il pubblico con il quale dialogherà e si racconterà.

In serata poi, alle ore 21,30 all’Arena del Mare di scena “La Santa Allegrezza” dedicata a Papa Francesco, che lo scorso mese di maggio ha ricevuto dalle mani di Claudio Tortora ed 3Eugenie Chaplin la statuetta raffigurante Charlie Chaplin. La serata, condotta da Lorena Bianchetti vedrà come protagonisti tra gli altri Carlo Verdone, Paolo Vallesi, Flo, Amara e Simone Cristicchi, Vittoriana De Amicis

Le serate del 25, 26 e 27 luglio, del Premio Charlot sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Per la serata del 29 luglio, dedicata a Papa Francesco, si accederà all’Arena del Mare solo con invito, che potrà essere ritirato, fino ad esaurimento delle disponibilità, a partire dal 20 luglio, tutte le sere dalle ore 18.30 alle ore 21.30, presso il botteghino dell’Arena del Mare di Salerno.

