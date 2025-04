al-quirinale-l’esibizione-dei-royal-pipers-per-carlo-e-camilla

Ospiti del Presidente delle Repubblica Sergio Mattarella

Roma, 10 apr. (askanews) – In occasione del brindisi e del Pranzo di Stato in onore di Re Carlo III e della Regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al Quirinale ospiti del Presidente delle Repubblica Sergio Mattarella si sono esibiti anche i Royal Pipers.I suonatori di cornamusa e tamburi fanno parte del Royal Household britannico. Il ruolo di Piper to the Sovereign, o “Piper del Re” o “Piper della Regina”, prevede di suonare le cornamuse a richiesta del Sovrano.