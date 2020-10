PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – L’Italia del tennis continua a sorridere. Jannik Sinner è approdato ai quarti di finale del Roland Garros, terzo Slam di questa stagione, in corso sulla terra battuta di Parigi. Il 19enne altoatesino, 75esimo del ranking mondiale, ha sconfitto oggi, negli ottavi di finale, il tedesco Alexander Zverev, numero 7 del ranking Atp e sesta testa di serie del seeding, con il punteggio di 6-3 6-3 4-6 6-3, in tre ore di gioco. Sinner ha dominato il più quotato avversario, concedendosi una piccola pausa nel terzo parziale. Fin qui, sul rosso parigino, il giocatore di San Candido non aveva nemmeno un set.

Al Roland Garros imprese di Sinner e Trevisan, volano ai quarti

