al-salone-della-csr-riconoscimento-a-comunicazione-responsabile

Milano, 6 ott. (askanews) – Il 10 ottobre nell’ambito del Salone della Csr e dell’Innovazione Sociale all’Università Bocconi si tiene la ventiduesima edizione del riconoscimento alla comunicazione responsabile. Il tema di apertura di quest’anno è: Economie e Responsabilità. La transizione digitale definisce nuovi straordinari mercati e target e il tema della responsabilità è ancora più cruciale. Per questo Areté si moltiplica e allarga gli orizzonti: “Con Alterego, Intelligenzem Ai, Persone, Economie per esplorare i nuovi mondi dell’Intelligenza Artificiale – spiega il presidente Enzo Argante – con Reginae, Art&Culture Design, per potenziare i processi economici legati al territorio e recuperare valori di riferimento culturali fondamentali; con Finanza Amica, che guarda con convinzione all’impatto non solo economico”. La responsabilità di chi ha in mano le leve economiche è ancora più grande.”

L’approfondimento di apertura sul tema è affidato alla riflessione del ‘padre’ dell’economia Civile Stefano Zamagni. Già presidente dell’Agenzia per il Terzo Settore e della Pontifica Accademia delle Scienze Sociali. Sarà quindi il presidente di giuria Francesco Billari, Rettore dell’Università Bocconi, ad aprire la sequenza dei protagonisti sul palco insieme a Laura Biancalani, Direttore Generale di Andrea Bocelli Foundation, partner di Aretè in questa edizione 2025.

Gli oltre 70 illustri personaggi chiamati al voto sono distinti in varie giurie: Giuria della stampa, presieduta dal direttore di Forbes Alessandro Rossi; Intelligenze, Ai Persone, Economie, presieduta da Armando Massarenti (Il sole 24 Ore) e Fabio Moioli (Spencer&Stuart); Reginae Art&Culture Design presieduta da Nuccio Bovalino consigliere per l’innovazione del Ministro della Cultura e da Oscar Farinetti; Finanza Amica di presieduta da Carlo Maria Ferrario (Premio Giorgio Ambrosoli). Quindi la premiazione Aretè 2025 coordinata dal segreterio generale Gemma Michetti con i premi di categoria e l’assoluto che è presieduta dal Rettore della Bocconi Francesco Billari.

Al prestigioso elenco dei Maestri della Responsabilità, quest’anno si aggiungono: Stefano Zamagni, Sara Doris (vice presidente Mediolanum e presidente Fondazione Mediolanum), Laura Biancalani direttore generale Andrea Bocelli Foundation, Armando Massarenti, filosofo, scrittore, Il Sole 24 Ore. Nel corso dell’evento saranno resi noti i nomi dei vincitori 2025.