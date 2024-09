Al Santuario di Loreto il primo Pellegrinaggio Nazionale Alpini

Dal 27 al 29 settembre, per “invocare il dono della pace”

Roma, 25 set. (askanews) – Si terrà dal 27 al 29 settembre, al Santuario della Casa di Loreto, il primo Pellegrinaggio della Famiglia Alpina. L’evento si celebrerà in concomitanza con l’annuale raduno del 4° Raggruppamento A.N.A. Il tema del pellegrinaggio – informa una nota del Santuario – sarà “La Famiglia alpina alla Casa di Maria” per invocare insieme il dono della pace.

“C’è un estremo bisogno di pace – ha detto il Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero – e gli alpini, che sono costruttori di pace nella vita di ogni giorno, attraverso le opere di solidarietà e condivisione, arriveranno a Loreto come famiglia, intesa nel senso più ampio e pregnante del termine: la loro ultra centenaria coesione di intenti, infatti, li ha resi e li rende tali e, quindi, è sembrato loro quasi naturale presentarsi in tal veste al cospetto di Chi alla Sacra Famiglia ha dato vita, in cerca di un conforto e di un forte sostegno alle istanze di pace e di pacifica convivenza”.

“Nel Dna delle penne nere – ricorda monsignor Fabio Dal Cin, Delegato Pontificio di Loreto – c’è la montagna; in montagna si cammina sempre insieme e ci si aiuta; nel pellegrinaggio si riscopre la bellezza del camminare tutti insieme verso la meta. Attendiamo gli alpini con grande gioia e cordialità in sintonia con le istituzioni civili. La presenza delle penne nere farà bene anche a questo territorio, che vedrà convergere qui tante persone unite nello spirito più puro del volontariato, forti di uno spirito di umanità testimoniato ovunque e sempre”.

Alle tradizionali cerimonie alpine si aggiunge il programma religioso che inizierà con la conferenza sulla Famiglia il giorno 28 settembre alle ore 16.30 tenuta da Don Bernardino Giordano, Vicario della Delegazione Pontificia, cui seguirà alle 17.30 la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo Mons. Fabio Dal Cin. Alle 21.00. Gli alpini parteciperanno alla tradizionale fiaccolata e Santo Rosario del sabato sera che si snoderà nelle vie del centro storico di Loreto.