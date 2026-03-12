giovedì, 12 Marzo , 26

Al Senato banchi della maggioranza vuoti durante il question time. L’ironia di Renzi: “Sono in due”
Politica

Al Senato banchi della maggioranza vuoti durante il question time. L’ironia di Renzi: “Sono in due”

Di Ugo Cataluddi e Maria Carmela Fiumanò

ROMA – Banchi della maggioranza deserti durante il question time al Senato. Lo ha denunciato il leader Iv, Matteo Renzi durante la sua interrogazione al ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso. “Tutta la parte della maggioranza è vuota, ci sono solo due valorosi colleghi uno della Lega l’altro di Fdi. Questo la dice lunga su quanto sia interessata, non a noi, ma a quello che dice il governo”.

SENSI (PD): DI GIOVEDÌ IN AULA SENATO SOLO 9 SENATORI DI MAGGIORANZA

“Giovedì mattina. Non sabato. Informativa del Ministro Urso. Su ILVA. Non un nonnulla. Due senatori due di Fratelli d’Italia ad ascoltare il Ministro, peraltro del loro partito. Gli altri avranno judo. O c’è il referendum. Non so. Nove senatori della maggioranza in tutto in aula. Sarebbero 120”. È il post amaro pubblicato su Instagram dal senatore del Pd Filippo Sensi. Nella foto postata si vedono i banchi praticamente vuoti del centrodestra.
