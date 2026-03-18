al-senato-conferenza-angi-su-innovazione,-ai-e-cybersecurity

Roma, 18 mar. (askanews) – Su iniziativa del senatore Cantalamessa, domani a Palazzo Giustiniani, nella Sala Zuccari del Senato della Repubblica, si terrà l’incontro “Innovazione, AI e Cybersecurity: verso un nuovo paradigma nazionale”. L’evento riunisce istituzioni, imprese ed esperti per discutere il ruolo dell’intelligenza artificiale e della cybersicurezza nello sviluppo economico, nella sicurezza nazionale e nella sovranità digitale.

Il programma prevede interventi sulla governance della trasformazione digitale, sulle minacce informatiche, sulla competizione tecnologica globale e sulla collaborazione tra pubblico e privato. Verranno presentati strumenti e strategie per rafforzare la resilienza digitale, implementare architetture di sicurezza integrate, sviluppare competenze tecnologiche e supportare l’innovazione nelle imprese.

I relatori dell’incontro sono: Amm. Andrea Billet, Direttore Servizio Certificazione e Vigilanza, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN); Guido George Lombardi, Analista politico; Gen. Massimo Panizzi, già Vice Rappresentante Militare Italiano presso il Quartier Generale della NATO e Comandante dell’Istituto Geografico Militare dell’Esercito; Gabriele Ferrieri, Presidente Associazione Nazionale Giovani Innovatori; Katia Lopetti, CEO TheFace 5.0; Giuseppe Mocerino, Presidente di Netgroup S.p.A; Ivan Ranza, CEO di EPICODE Institute of Technology; Claudio De Paoli, Head of CyberSec di BIP; Massimo Biagiotti, Cyber Security Manager at Maticmind S.p.A.; Cristian Perissinotto, Technical Solution Architect presso Cisco; Fabio Fregi, Managing Director Nscale.

Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI, ha dichiarato: “L’incontro è un’occasione per confrontarsi su priorità e strategie in materia di AI e cybersecurity, con l’obiettivo di consolidare la competitività digitale del Paese e favorire la collaborazione tra istituzioni e imprese.”

L’evento consente di valutare come le nuove tecnologie influenzano la cybersecurity, gli equilibri geopolitici e la competitività del Paese.