Al senese Castello di Meleto un incontro su “Il vino ed il bosco”

Il 7 settembre si ragiona sui benefici degli alberi sui vigneti

Milano, 31 ago. (askanews) – “Il vino ed il bosco. Alberi che fanno bene ai vigneti” é il titolo di un incontro che si terrà alle 18 del 7 settembre al Castello di Meleto di Gaiole in Chianti (Siena), la più grande azienda biologica del Chianti Classico. Un ragionamento sulle influenze positive che le foreste hanno sulle viti e più in generale sull’importanza di un ecosistema ricco e sfaccettato.

Ospiti dell’incontro saranno l’arboricoltore ETW, Stefano Lorenzi, e il dottore forestale, Luca Mamprin, ideatori di uno studio sull’importanza degli alberi per le viti presentato alla Conferenza mondiale di arboricoltura di Malmo, in Svezia. I due rifletteranno sui benefici del bosco sui vigneti, sui limiti dell’agricoltura monocolturale e sull’importanza dell’agroforestazione. La conferenza sarà introdotta da Ruggero Mazzilli, agronomo fondatore della Stazione sperimentale per la viticoltura e figura di riferimento della Cantina di Gaiole in Chianti che ha creato un ambiente variegato di specie vegetali e animali.

“Parlare di natura fa parte di noi e del nostro linguaggio – ha spiegato il direttore di Castello di Meleto, Michele Contartese – e ideare incontri intrattenenti e divulgativi come questo, che incentivano la creazione di ecosistemi positivi per il verde, ci rende orgogliosi”. L’ingresso all’incontro è libero e al termine i presenti riceveranno un calice dell’azienda. L’evento sarà trasmesso in diretta sulle pagine social dell’azienda.