La prima giornata del Trofeo Sette Colli a Roma va in archivio con diverse conferme e qualche sorpresa. Federica Pellegrini torna a gareggiare e coglie un buon terzo posto in una gara come i 50 stile libero che di certo non è quella a lei più congeniale. La Divina parte in sordina, ma con una buona progressione nel finale riesce a strappare il gradino più basso del podio della gara vinta con merito da un’ottima Silvia Di Pietro in 24″91 davanti alla francese Henique (capace di vincere alcuni minuti prima nei 50 metri farfalla). La campionessa veneta, in ogni caso,

Al Sette Colli Quadarella battuta, la Pellegrini si scalda

