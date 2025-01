Al-Shaibani: “Fine delle sanzioni è la chiave per stabilità in Siria”

Il ministro degli Esteri a Davos a colloquio con Tony Blair

Davos (Svizzera), 22 gen. (askanews) – Il ministro degli Esteri siriano, Asaad al-Shaibani, durante una conversazione con l’ex primo ministro britannico Tony Blair, al World Economic Forum di Davos, ha dichiarato che la revoca delle sanzioni economiche imposte durante il regime di Bashar al-Assad è “fondamentale” per la stabilità del Paese.”Abbiamo ereditato molti problemi dal regime di Assad – ha detto – anche queste sanzioni. Dovremmo rimuoverle e revocarle al più presto, perché in passato sono state messe a favore del popolo siriano, ma ora sono contro il popolo siriano”.E alla precisazione di Blair: “Intende dire che sono state messe per aiutare il popolo siriano nella sua lotta contro il regime siriano ma ora rappresentano una penalizzazione?”, il ministro ha replicato: “Sì, la rimozione delle sanzioni economiche è la chiave per la stabilità della Siria”.